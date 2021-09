Kreetat tabas tugev maavärin, üks inimene on hukkunud

Kreeta on eestlaste seas praegusel suvepikendusreiside hooajal üks populaarsemaid sihtkohti ja sinna korraldavad reise paljud Eesti reisifirmad, rääkimata omal käel reisijatest, nii et sellel saarel viibib hetkel sadu eestlasi.

"Ärkasime selle peale, et hotell värises ja vappus. Unesegastena saime aru, et tegemist on ilmselt maavärinaga. Raske öelda, kui kaua kestis. 10+ sekundit. Haarasime hommikumantlid peale ja kiirustasime hoonest välja. Turistid seisid tänavatel, olid kohkunud ja segaduses. Keegi mingit infot ei jaganud. Hotelli vastuvõtus oldi rahulikud ja öeldi, et siin ikka juhtub. Umbes 20 minuti pärast läksime tagasi tuppa. Seintest oli natuke krohvi alla kukkunud. Oli tunda veel mitut järeltõuget."