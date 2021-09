Kreetat tabas tugev maavärin. Suuri purustusi ei ole, kuurortides jätkub elu tavapärases rütmis

Maavärin kestis mitmeid pikki sekundeid ja selle epitsenter oli Kreeta kaguosas, 23 kilomeetrit Arvi linnast loodesse.

Kreeta on eestlaste seas praegusel suvepikendusreiside hooajal üks populaarsemaid sihtkohti ja sinna korraldavad reise paljud Eesti reisifirmad, rääkimata omal käel reisijatest, nii et sellel saarel viibib hetkel sadu eestlasi.

Uurisime Eesti reisikorraldajate käest, kuidas läheb Eesti turistidel Kreeta saarel. TEZ Touri tegevjuht Svetlana Vertjanova on juba suhelnud nende Kreeta esinduse direktoriga, kes kinnitas, et tõepoolest maavärin leidis aset, aga selle epitsenter oli 30-40 km kaugusel Heraklionist. "Kuurortides on olukord rahulik," selgitab Vertjanova. "Kreeta elanikud on väiksemate maavärinatega harjunud ning suhtuvad nendesse rahulikult."

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg kinnitab samuti, et Kreeta saart täna hommikul veidi peale kella üheksat tabanud 5,8-magnituudine maavärin suurt kahju õnneks ei tekitanud. "Kreeta saarel viibivad kliendid said küll pisikese ehmatuse osaliseks, kuid nendega on kõik hästi ja muretsemiseks pole põhjust," rahustab Riisberg. "Nende puhkus jätkub tavapärases rütmis. Novatours hoiab kõigil oma sihtkohtadel hoolsasti silma peal ning ka meie välispartnerid teevad kõik endast oleneva, et kliendid tunneksid ennast turvaliselt ja mõnusalt. Niipea kui oleme saanud uuendatud teavet, jagame seda kindlasti ka oma edasimüüjate ja klientidega."

Reisijuhiga võttis ühendust Kreetal Hersonissosi linnas peatuv eestlanna, kes kirjeldas oma maavärina kogemust nii: