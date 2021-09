Täna algav Pärnu valgusfestival „ÖÖvalgel“ üllatab 360-kraadiste lavastustega

Valgusfestival "ÖÖvalgel" on ainulaadsetest lavastustest koosnev festival, kus lugusid jutustatakse valguse, video ja muusika kaudu. Etendusi mängitakse Pärnu kesklinnas ja parkides, mida külastades on võimalik teha kultuurne ja nauditav jalutuskäik mööda linna. Festival on kõigile tasuta.

„ÖÖvalgel“ pakub publikule kahe õhtu jooksul vaatamiseks 6 lavastust ja seda 5 erinevas asukohas, mis on omavahel mõnusa jalutuskäigu kaugusel. See tähendab, et ühe õhtu jooksul jõuab vaadata mitut lugu. Lavastused on loodud spetsiaalselt festivali jaoks ja on seotud märksõnadega nagu inimeseks olemine, armastus, loodus, unistused, rännakud, headus ning kurjus. Etendused kestavad 10-14 minutit.

Selle aasta programmi teevad eriliseks 360-kraadised lavastused. Kahe lavastuse asukohaks on rannapark, tänu millele on võimalik uudsel ja põneval viisil lugusid jutustada. Näiteks annab kontserdi koor, kes paikneb laval 360 kraadi ümber publiku. Kokku seotakse omavahel laservalgus ja koorimuusika, mida tavapäraselt ei teha. Teise lavastuse puhul on aga publik 360 kraadi ümber lavastuse ning lugu antakse edasi igas suunas.

Festivalil astuvad üles oma loomunguga I Wear* Experiment, Duo Ruut, Kärt Johanson ja paljud teised. Lisaks on kaasatud etendustesse koorid, tantsijad, näitlejad.

Päevasel ajal on festivali ajal Pärnus hea võimalus külastada kohvikuid, restorane, spaasid, muuseume ning õhtul juba seada sammud elamusterohkete etenduste poole.

Festival toimub Pärnus 24. ja 25. septembril 2021.

Rohkem infot programmi ja toimumise kohta leiad SIIT.