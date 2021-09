Mustamäe Elamus Spa hakkab esimese teenindusasutusena pakkuma tasuta COVID-19 antigeeni kiirteste

Elamus Spa juhataja Andres Tiik ütles, et tasuta kiirtestid on kaalutletud samm, et hoida oma kliente.

„Kogu COVID-19 kriis, milles me juba poolteist aastat elame, on väga kaootiline ja emotsionaalne. Selles olukorras tegime otsuse, et meie juures on teretulnud kõik kliendid sõltumata nende suhtumisest erinevatesse piirangutesse või vaktsineerimisse. Mustamäe Elamus Spa keskust saavad kasutada kõik inimesed, kellel on ette näida vaktsineerimise tõend, kes on viiruse läbi põdenud või külalised, kes on valmis tegema kohapeal kiirtesti. See kiirtest on nende jaoks alates 24. septembrist tasuta,“ ütles Tiik.