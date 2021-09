Rändlusteenuste statistika: eestlased pole tänavu endiselt reisima hakanud, kuid välisturistid on Eesti taasleidnud

“Eesti avas uksed vaktsineeritud turistidele ning on näha, et seda võimalust on ka ära kasutatud. Alates veebruarist on välismaalaste hulk Elisa võrgus järjest kasvanud ning tipu saavutas see juulis. Samas kõige suuremat aastast-aastasse kasvu on näha aprilli statistikas, mil erinevus selle ja eelmise aasta vahel on ligi kolmekordne,” sõnas Ploomann.