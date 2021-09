Heade mõtete linna meer: Tartu ja Riia vahele tuleb luua regulaarne rongiühendus

Kohtumisel Balti riikide transpordiministritega tõstatas Tartu linnapea Urmas Klaas Tartu-Riia rongiühenduse vajaduse. “Kahe linna vahel on vajalik luua regulaarne reisirongiühendus. Tallinna suunal muutuvad transpordiühendused aastaks 2024 väga palju paremaks: sõiduaeg Tartu ja Tallinna vahel saab olema 1,35 tundi ja elektrifitseeritud raudteel hakkavad sõitma uued rongid. Samas tekib reaalne võimalus ellu kutsuda Riia-Tartu rongiühendus, kuid see eeldab Eesti ja Läti valitsuste tihedat koostööd. Eesti Raudtee juhi Kaido Zimmermanni sõnul oleks reaalne see ühendus ellu kutsuda hiljemalt 2024. aastal,” lisas linnapea. Urmas Klaasi sõnul tuleks kohe alustada Läti ja Eesti rongide sõidugraafikute ühtlustamisega.