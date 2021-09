Foto: kollaaž

Tallinna lennujaam tähistab sel aastal 85. sünnipäeva. Värvika ajaloo jooksul on pisikesest paigast saanud üks Euroopa kõige mugavamaid ja kodusemaid lennujaamu. Õnnetusi ja muid ekstsesse on ajaloos ette tulnud vähe, kuid olulisi ja märgilisi sündmusi on toimunud omajagu. Kindlasti ei mahtunud kõik tähtsad hetked sellesse loetelusse.