Viis põhjust ainulaadse Korfu saare avastamiseks: lummavast loodusest rikkalike puhkusevõimalusteni

Korfu on armastatud puhkusepaik ka tänu suurepärasele kliimale. Juba kevadkuudel — aprillis ja mais — küündivad õhutemperatuurid 20-24 kraadini ning päevad mööduvad küllusliku päikesepaiste saatel. Aasta kõige kuumemad kuud on juuli ja august, mil temperatuur võib ületada ka 30 °C piiri. Merevesi on sarnsaselt õhule mõnusalt soe. Sügisel on sademeid rohkem, kuid isegi oktoobris on võimalik nautida veel 23 °C suvesoojust ning supelda 21 °C merevees.

Vaatamata väiksusele on Korfu saare loodus rikkalik ja erakordselt kaunis. Saare kirdeosa tervitab külastajaid puutumatute randade ja väikeste traditsiooniliste kaluriküladega, lõunas ja põhjas on ülekaalus liivarannad, luksuslikud hotellid ning mitmekülgsed meelelahutusvõimalused. Korfu lääneosa mägisem maastik annab võimaluse piltilusate vaadete imetlemiseks. Tänu saare väiksele pindalale jõuab puhkuse kestel mugavalt autoga kõiki tähelepanuväärsemaid paiku avastada.

Korfu suurepärane kliima inspireerib looduses puhkama. Siiski, mitte ainult kaunite loodusvaadete imetlemiseks, vaid ka aktiivselt puhkamiseks — saarel on mitmeid golfiväljakuid, saab harrastada sukeldumist ja purjetada ning lõbutseda veeparkides. Seiklushuvilised võivad lisaks Korfu avastamisele külastada ka naaberriiki Albaaniat!

5. Arvukalt vaatamisväärsusi

Korfu populaarseim vaatamisväärsus on saare kirdeosas kõrguv Angelokastro kindlus, mis seisab 609 m kõrgusel kaljul, kust avanevad hämmastavad vaated rohetavatele mäenõlvadele ning kauguses asuva Kerkyra linnani. Muljetavaldavaid elamusi pakub ka serpentiinina mäkke kulgev tee.

Saare pealinn Kerkyra on silmapaistev tänu rikkalikule ajaloole ja arhitektuurile. Linnas on erinevad muuseumid, uhked kirikud, paleed ja Joonia Ülikool. Oma jäljed on linna jätnud Rooma impeerium ja Bütsants, lisaks on kõvasti tajutav saart juhtinud veneetslaste, brittide ja prantslaste panus. Korfu vanalinnas on mitmeid ajaloolise tähtsusega hooneid ning seetõttu kuulub vanalinn oma kitsaste ja looklevate tänavatega UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Saare traditsiooniline külaelu pole kuhugi hääbunud. Kalurid kiirustavad endiselt igal hommikul kalapüügile ning sügisel korjatakse viinamarja- ja oliivisaaki. Saare vanim asula on Perithia küla, mis hämmastab sealsete käsitsi ehitatud majadega. Kõik hooned pole küll säilinud, kuid isegi varemed koos sealse atmosfääri ja erakordse maastikuga vaimustavad külastajaid.

Kuidas ohutumalt reisida?

Kõik reisijad sõltumata vanusest peavad Kreekasse, sealhulgas ka Korfu saarele reisimiseks täitma PLF (Passenger Location Form) registreerimisvormi, kus tuleb esitada detailne teave oma lähtepunkti, hiljuti teistes riikides viibitud perioodi ja Kreeka majutusasutuse aadressi kohta, kus reisija puhkuse ajal viibib.

Kreekasse sisenemisel tuleb esitada negatiivse tulemusega COVID-19 sertifikaat PCR testi kohta, mis on tehtud mitte rohkem kui 72 h enne riiki sisenemist või antigeeni koroonatesti kohta, mis on tehtud mitte rohkem kui 48 h enne riiki sisenemist. Dokumente ei pea esitama alla 12-aastased lapsed ja need reisijad, kes on COVID-19 haiguse vastu lõplikult vaktsineeritud, viimasest vaktsiinidoosist on reisi alguseks möödas vähemalt 14 päeva ning nad omavad vaktsineerituse tõendamiseks vaktsineerimissertifikaati. Testimise kohust pole ka COVID-19 haiguse läbipõdenud reisijatel, kui neil on olemas dokument, mis kinnitab, et nad on seda haigust põdenud viimase kuue (6) kuu jooksul. Positiivsest koroonatestist peab olema möödunud rohkem kui 30 päeva ning vähem kui 180 päeva enne Kreekasse sisenemist.

COVID-19 viirusesse haigestumine võib toimuda ka reisil olles või juba enne reisi Eestis. Vaatamata sellele, et Kreeka riik katab osaliselt COVID-19 ravimise ja eneseisolatsiooniga seotud kulud, soovitab Novatours tungivalt valida COVID-19 haigestumisega seotud tervisekindlustuse kaitse ja COVID-19 haigestumisega seotud reisitõrke kaitse. Mõnedes riiklikes haiglates antakse tasuta arstiabi ainult neile, kel on olemas kehtiv Euroopa ravikindlustuse kaart, seega on soovitatav see reisile kaasa võtta.