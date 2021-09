Liidu juhi kriitika eilse terviseameti ja politsei ühisreidi pihta: tundus, et toimub tõsine haarang, mille käigus püütakse ohtlikke kurjategijaid

Mul on väga piinlik, et eilne terviseameti ja politsei reid toitlustusasutusse sellisel kujul aset leidis. Kutsun vastavaid ametkondi teostama vajalikke kontrolle, kuid palume teha seda nii, et see meie tegevust ohtu ei seaks ja teenindust ei rikuks. Olen veendunud, et ettevõtted teevad selles küsimuses koostööd ja ei ole vaja kedagi relvaga kaitsma või turvama tulla. Me ei ole kurjategijad, me oleme külalislahkuse sektor, kes hoolitseb oma külastajate heaolu eest parimal võimalikul viisil.

Ka COVID-19 välisel ajal on meid kontrollitud – küll tööinspektsiooni, küll tervisameti, küll keeleinspektsiooni poolt. Küsimus on – kuidas seda tehakse. Selline jõudemonstratsioon, kus restorani astuvad sisse ametnikud, keda saadavad mundris ja relvastatud politseinikud, ei ole kindlasti mitte kohane ja tekitab pigem tunde, et toimumas on tõsine haarang, mille käigus püütakse ohtlikke kurjategijaid.

Mis tunne on teenindajal või külastajal, kui selline situatsioon silme ees käivitub? Kui sellise käitumise eesmärgiks oli hirmutada kliente ja restoranide personali, siis jah – see õnnestus. Õnnestus ka üsna ebameeldiva jälje jätmine restorani külastusest. Paraku võib selline hirmutamine aga viia meie äridest kliente vähemaks. Meie töö on inimeste eest hoolitsemine – head toidud-joogid, meeldiv teenindus, emotsioonid, mille pärast tullakse meie äridesse tagasi. Eilne aktsioon oli tagasilöök ja suur karuteene kogu meie sektorile, kes on niigi COVID-19 tulenevatest piirangust tugeva löögi all juba teist aastat.

Kordan üle, et Eesti hotellide ja restoranide liit ei ole toitlustuskohtades läbiviidavate kontrollreidide vastu. Ettevõtetes, kes toimetavad vastavalt kehtivale korrale, pole põhjust liigseks muretsemiseks ja sellised kontrollkäigud ilmselt distsiplineerivad ka neid ettevõtteid, kes täna kohustusi ei täida. Eesti hotellide ja restoranide liidu nimel kinnitan, et meie teeme omalt poolt kõik, et meie liikmeskond täidaks riigi reegleid ja külastajatel oleks meie asutustes turvaline.