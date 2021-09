Kuvatõmmis videost

Arizona kõrbes asub maailma suurim lennukite romula, kus on umbes 3100 lennukit, mis on oma teenistusaja lõpetanud. Seal asub tohutu suur kollektsioon F-16, C-5, B-52, A-4 Skyhawks ja teisi kauneid õhulinde. Kuid see surnuaed pole ainult igavese rahu paik — paljud neist lennukitest tehakse korda ja nad leiavad tee tagasi teenistusse.