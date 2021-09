TUNDMATUD RAJAD | 10 oivalist reisisihtkohta, millest sa tõenäoliselt midagi kuulnud pole

Amfiteater Tuneesias El Jem Tuneesias . Vähesed ehitised näitavad sellist elegantsi ning on sama mõjusad kui imperiaalse Rooma Amfiteater. 3. sajandil ehitatud rabav amfiteater, praeguseni säilinud vaid varemetena, mahutas kunagi korraga 35 000 pealtvaatajat.

Svalbardi saar kui ulmefilm Norra ja põhjapooluse vahel asuvate Svalbardi saarte külastus on nii sarnane filmile „Frozen“ kui üldse olla võib. Suur hulk puutumatut ja lumist tasandikku, koerarakendisõidud ning juhuslikult vaatevälja ilmuvad jääkarud — selline on sealne arktiline elu.

Maailma kõige selgema veega järv Tiibetis



Peaaegu iga foto Tiibetis India piiri lähedal asuvast Pangong Tso järvest näeb välja nagu klaasitükk, millel peegelduvad taamal eenduvad mäed. Vesi selles järves on nii selge, et põhi on vaevata vaadeldav.