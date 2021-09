REISIGIID MEESTELE | 10 riiki, kus elavad maailma kõige ilusamad naised

1. BRASIILIA

Brasiiliast on pärit lugematu hulk supermodelle, lauljaid ja näitlejaid. Brasiillannad on tuntud oma saledate, ent kurvikate kehade poolest — neis on ideaalselt ühendatud sportlikkus ja seksikus. Ka selle piirkonna naiste nahatoon on eriliselt särav.

2. VENEMAA

Vene naised on oma lummavate siniste silmadega terve maailma mehed ära lummanud. Lisaks on neil puhas ja särav nahk, pikk kasv ja imeliselt proportsioonis keha.

3. VENEZUELA

Kes jõuab kokku lugeda neid Miss Universumeid, kes sellest riigist pärit on? Tüüpilisel Venezuela naisel on pikk ja sale keha ning klassikaliselt kaunid näojooned.

4. INDIA

India on multirassiline ja multikultuurne riik, kus just tänu sellele on sündinud suur hulk naisi, keda on peetud maailma kõige kaunimateks. Nende tõmmu jume ja kiirgav nahk on ekspertide arvates parim kombo. Ja nagu sellest oleks veel vähe, siis veel kaunimaks muudab India naised nende tagasihoidlikkus ja naiselikkus.

5. ARGENTINA

Argentina naised on tuntud selle poolest, et nad hoolitsevad oma naha ja juuste eest erakordselt pühendunult. Nad on samuti alati kursis viimaste moetrendidega. Kõik see kokku teeb tulemuseks selle, et Argentiina naised on uhked, enesekindlad ja vapustavalt kaunid.

6. SERBIA

Serbia naistes on kokku segatud slaavi ja vahemereline ilu — mis saaks olla parim retsept! Serblannad on pikad ja kurvikad, neil on suured ja väljendusrikkad silmad — kogu maailma naised on selle komplekti peale kadedad.

7. LÕUNA-KOREA

Lõuna-Korea naised näevad väga noored välja, sest neil on süütu, tüdrukulik näoke. See sobib hästi nende ülimalt rõõmsameelse iseloomuga. Komplektile ei tule kahjuks ka see, et neil on läikivad mustad juuksed, puhas nahk ja kenad kurvid.

8. PRANTSUSMAA

Prantsuse naised on tuntud oma sensuaalsuse ja stiilsuse poolest. Olgu nad blondid või brünetid, on nad alati väga naiselikud ja väljapeetud. Nad on selgelt naiseks olemise kõrgem klass!

9. ITAALIA