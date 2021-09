Kinkekaartide ostmise statistika räägib arvatule vastupidist: reisiteenuseid ostetakse praegu julgelt ette

Estraveli kinkekaartide (kinketšekkide) müügi ja lunastamise statistika Covid-pandeemia ajal näitab, et Eesti tarbijad ei ole kaotanud usku tulevikuks reisiteenuste ette ostmisesse reisibüroode kaudu. Pigem vastupidi — usk reisibüroodesse on suurenenud.

Estraveli juhatuse liige Aivo Takis kommenteeris: “Mul on hea meel, et tarbijate usaldus meie kinkekaartide soetamise vastu püsib kõrgel tasemel. Arvasin muide ka ise, et pandeemia ajal väheneb uute kinkekaartide soetamine ja suureneb surve olemasolevatest vabanemiseks. Kuid statistika näitab vastupidist trendi — juurde osteti rohkem, kui samal ajal vanu ära kasutati.”

Estraveli turundusjuht Katrin Aaslaid lisas: “Minult on täna küsitud, kas tegu pole mitte sellega, et vanu kinkekaarte ei ole õnnestunud kasutada tänu piirangutele, ja neil lasti lihtsalt aeguda? Vastus on ei, sest reisimine on kogu aeg võimalik olnud, sh Eesti-sisene reisimine, mida me aktiivselt müüme. Ning sel perioodil, kui reisipiirangud tõepoolest mõju avaldasid (st kuni selle aasta kevadeni), pikendasime me kõikide soovijate kinkekaartide kehtivust.”