VIDEO | Vaata, milline on maailma number üks esimese klassi lennukisviit ja mida seal süüa-juua saab

Üks nipp, mis kindlasti tasub kõrva taha panna, on see, et Ameerika suurlinnast mingisse Aasia linna lend võib olla palju kordi kallim kui lend sealt Ameerikasse tagasi. Tema lendab Pakistani linnast Karachist New Yorki ja toob välja ka hinnavahe: luksussviidis New Yorgist Karachisse lend maksab 15000 dollarit, aga Karachist tagasi New Yorki 3700 dollarit.