Ära näe välja nagu turist: neid riideid ja aksessuaare ei ole arukas reisile minnes kanda

Paljudes riikides kantakse tenniseid ainult sportimisel. Näiteks vaatavad hispaanlased ja itaallased viltu, kui keegi kannab valgeid tenniseid, Crocse või muid sarnaseid jalanõusid. Vali selle asemel mugavad nahast jalanõud, mis sobivad linnas jalutamiseks. Kuna eelnimetatud maade rahvale on jalanõud ja nende välimus suur asi, siis tasuks enda jalanõude välimuse eest samuti hoolt kanda, et need oleksid puhtad ja ilusad. Lahtise ninaga jalanõusid ei peeta aga enamikus kohtades hügieeniliseks. Seetõttu tasuks lahtiseid jalanõusid — nagu näiteks plätusid — kanda ainult rannas ja sinna minnes.

Reisile minnes jäta kindlasti oma kallid ehted koju. Esiteks on tänavatel väga palju vargaid. Võib-olla Eestis pole nii palju pikanäpumehi, kuid välismaal, kus on inimesi sadades kordades rohkem, on ka turistide arv suurem, mistõttu on ka taskuvargaid rohkem.

Kindel valik on pikad püksid või maani seelik. Naised peaksid igaks juhuks kaasas kandma ka rätti, millega saab vajadusel juuksed ja õlad varjata. Vastasel juhul võib juhtuda nii, et kirikusse ei lasta sisse, vaadatakse viltu või aetakse pühakojast minema. Igal maal tuleb austada sealseid tavasid ja traditsioone, mitte minna enda omi peale suruma.

Riikides, kus suurem osa inimesi on usklikud ja peavad kinni pühakommetest, tasub riietuda pigem konservatiivselt. Näiteks reisides Kesk-Idasse, ei tasu selga panna liiga paljastavaid riideid, rääkimata provokatiivsete loosungitega särkidest. Naised peaksid hoiduma kindlasti miniseelikust, maikast, lühikeste varrukatega särgist ja lühikestest pükstest. Mehed peaksid maha jätma lühikesed püksid ja varrukateta särgid. See kehtib eriti siis, kui külastatakse mõnd pühapaika või kirikut.

Mis on siis need sobimatud riided ja aksessuaarid?

Oma kogemusi jagab reisihuviline Lisa Munniksma. Ta on naine, kes on reisinud maades, kus on läänelikust elulaadist sootuks erinev religioon ja kultuuriruum. Lisa annab 10 soovitust riiete ja aksessuaaride osas. Ta rõhutab ka, et enne reisile minekut peaks sihtkoha kohta tegema eeltööd, et täpsemalt välja selgitada sihtkoha tavad.

4. Lühikesed püksid

Lühikesed püksid on ameerikalikud ja pigem tasub kanda pikki, viisakaid pükse. Ka pikad püksid võivad olla hingavad ja heast materjalist, mida on mugav palavas kliimas kanda. Vaata, mida kohalikud kannavad ja võta nendest šnitti.

5. Religioossed pildid, vulgaarsed sõnad ja rahvuslipud

Väldi riietusi, millel on midagi pistmist religiooni, loosungite, sõjaväesümbolite ja rahvuslippudega. See võib keda iganes solvata ja konflikt ei ole seda väärt. Niisiis tasuks kanda pigem ühevärvilisi särke, mis on neutraalsed, ei solva kedagi ja sulanduvad ümbrusega.

6. Erksad värvid

Kui sinu sihtkohas pole inimestel just erksates värvides riideid kombeks kanda, siis tasuks need koju jätta. Tasub kanda hoopis riideid, mis on pigem konservatiivsemat laadi: tumesinine, hall, must. Vali riided, mis on klassikalise lõikega, sobivad omavahel kokku ja istuvad sulle hästi. Tõenäoliselt sa ei soovi näiteks neoonrohelise maikaga endale kõigi sind ümbritsevate inimeste tähelepanu pöörata.

7. Sobimatud värvid

Läänelikus kultuuriruumis kantakse leinates või matustel musta. Aasias on aga leinavärviks hoopis valge. Selliseid asju tasub teada, et mitte soovimatuid apsakaid teha. Loomulikult sa ei taha kellelegi halba, kuid teised ei pruugi sellest alati aru saada. Kesk-Aafrikasse minnes ei tohiks selga panna musta või tumesinist värvi riideid. Need on nimelt agressiivsete tsetsekärbeste lemmikvärvid.

8. Teksapüksid

Teksad on maailmas üldlevinud ja neid võib kõikjal kanda. Küll aga on ka teksadega omad nii-öelda reeglid ja tavad. Vali teksad, mis sobivad sinu kehakujuga ja näevad korralikud välja. Sellised, mis on musta või tumesinist värvi ja ei ole kottis, lõhkised, kirjadega, suurte logodega või millega iganes. Teksad peaksid olema viisakad ja ilusad.

9. Seljakott

Kui lähed reisile, siis seljakott on hea ja praktiline. Küll aga ei tasu sellega linnas ringi jalutada, sest bussis või metroos on lihtne mõnel pikanäpumehel sealt midagi pihta panna. Võta parem reisile minnes lisaks kaasa mõni natuke väiksem kott, mida saad linnas jalutades kasutada ja kuhu saad kogu oma vajaliku kraami pista.

10. Kaamera

Kui liigud ringi nii, et sul on kogu aeg kaamera käes, siis paistad kõigile turistina silma. Tee pilt ära ja pane kaamera kotti. Nii saad kindel olla, et mõni varganägu seda joostes ära ei tõmba.

Lisasoovitusi

Viisakalt riietumine ei aita sul mitte ainult paremini sisse sulanduda, vaid kindlasti saad ka viisaka teeninduse osaliseks, kui kuskile lähed. Kui kahtled, mida selga panna, siis vaata, mida sinu arust viisaka välimusega kohalikud kannavad. Kui mõtled, et kuidas peaksid teadma, mida kohalikud kannavad, siis guugeldamine aitab. Võid ka niisama Google Earthiiga ringi liikuda sihtkoha tänavatel ja vaadata, mis inimestel seljas on. Võimalusi on mitmeid. Lisaks tasub enda jaoks selgelt läbi mõelda, mida teed, kuhu lähed ja mis su eesmärgid on.

Allikas: smartertravel.com