Lennufirmade maskipiirangute pärast pole enam tarvis muretseda: lennujaama apteegis on müügil piisav valik kaitsemaske

„Viimastel päevadel on meedias käsitlemist leidnud info, et paljud lennufirmad ei aktsepteeri enam riidest kaitsemaske. Seetõttu on meie apteegi valikus mitmeid erinvat tüüpi maske ning reisijad ei pea muretsema, et nad õige maski puudumisel lennukist maha jäetakse. Arvestades, et osad lennufirmad nõuavad kaitsemaski kandmist ka alla 12-aastastelt lastelt, jõuavad peagi lennujaama apteeki müügile ka lastele mõeldud maskid," ütles Südameapteegi proviisor Merilin Israel. „Nõuded muutuvad kiiresti ning reisile minnes on tuhat pisiasja tarvis meeles pidada, mistõttu püüame omalt poolt abiks olla, et kauaoodatud reisiga ebameeldivused ei kaasneks. Samuti saab vajadusel lennujaama apteegist retsepti- ja käsimüügiravimeid ning muid apteegitooteid soetada, mida reisil võiks vaja minna."