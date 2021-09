Osad lennufirmad enam kangast maskiga pardale ei luba. Kas uutest reeglitest mitteteadlik reisija saab Tallinna lennujaamas abi?

Kui inimene ostab lennupileti, saadab lennufirma talle informatsiooni selle kohta, millised nõuded lennuki pardal kehtivad, lisaks sellele on kogu vajalik informatsioon üleval ka lennufirmade kodulehtedel. Oluline on märkida, et lisaks lennufirmade endi kehtestatud nõuetele võib nõutud maski tüüp sõltuda ka sihtriigi nõuetest. Seetõttu on oluline, et reisijad vaataksid enne lennule minekut täpse info lennufirma kodulehelt üle. Üldiselt kehtestatud nõuded tihti ei muutu, aga sellegipoolest soovitame alati enne lennujaama suundumist end hetkel kehtiva olukorraga kurssi viia.