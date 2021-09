FOTOD | Just selline hakkab välja nägema uus Viking Line'i laev, mis uuest aastast reisijaid sõidutab

Alates 2022. aasta 1 märtsist Turu-Ahvenamaa-Stockholmi liinil sõitma hakkav Viking Glory on keskkonnasäästlik ja töötab gaasiküttel. Kui seni oli tunnustatud maailma kõige ökonoomsemaks laevaks Viking Grace, siis kulutab uus laev veel 10% vähem kütust kui Viking Grace.

Laeva ehitamisel pöörati tähelepanu ka Läänemere puhtusele ning seega on laeval tuuleenergiat kasutatavad rootorpurjed ning keskkonnasõbralikumad mootorid. "Nii vähenevad märkimisväärselt saasteainete heitkogused," selgitasid Viking Line koostööpartnerid.

Lisaks on tegemist esmakordse laevaga, kus on hooajaliselt kohandatav lahendus. Teisisõnu hakkab 11. tekil asuma välirestoran ja katuseterass, mis on soojadel päevadel avatud, kuid klaasseinad ja infrapunaküte muudavad terrassil olemise võimalikuks ka jahedamal ajal.