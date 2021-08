Täna avab uksed Tallinna Lauluväljaku uhiuus külastuskeskus

„Olen väga rahul, et saame oma keskuse uksed linnarahvale avada ning asuda huvilisi vastu võtma,“ ütles Lauluväljaku juht Urmo Saareoja, „ootame põnevusega külastajate tagasisidet ning emotsioone. Usun, et igas eas külastaja leiab meie juures midagi, mis just teda kõnetab.“

Saareoja sõnul on külastuskeskuse valmimine järjekordne samm, et inimestel oleks põhjust Lauluväljakut külastada ka suurürituste välisel ajal. „Oleme võtnud eesmärgiks arendada Lauluväljaku alal mitmekesiseid võimalusi meeldivaks ja kasulikuks vaba aja veetmiseks. Töötame selle nimel, et igal aastaajal ning iga ilmaga oleks linnarahvale ja linna külalistele midagi huvitavat pakkuda. Loomulikult ootame lähitulevikus ka turismi taastumist, et kaugetele külalistele lauluväljaku, laulva revolutsiooni ja laulupidude lugu rääkida,“ ütles Saareoja.