REISIIDEE | Viis põnevat asja, mida ette võtta Stockholmis

1. ABBA muuseum

ABBA muuseum on otsekui ausammas maailmakuulsale popbändile. Siin on võimalik bändist kõike teada saada. Muuseumis on kostüüme ja kuldplaate, terve hulk originaal- ja ka mälestusesemeid.

Samas pole muuseum lihtsalt üks asjadega täidetud paik. Siin on võimalik miksida ABBA lugusid ning pääseda viiendaks bändi liikmeks. Kõige põnevam on aga, et koos kujuteldava ABBAga on võimalik lavale tõusta ning laulda Mamma Miat just nii valjusti ja valesti, kui tahtmist on. Võib kindel olla, et ükski laulja kaaslane külmaks ei jää.

2. Skanseni vabaõhumuuseum

See on 1891. aastal rajatud vabaõhumuuseum, kus saab ette võtta mitmeid põnevaid tegevusi.

Siin saab kogeda Rootsimaa ajalugu läbi viie sajandi ning vaadata, kuidas tähistati Walpurgi ööd, jõule ja jaanipäeva.

Külastaja saab näha läbilõiget Rootsist põhjast lõunasse viie sajandi kestel ja tunnetada ajaloolisi hetki kultuuriloolistes majades ja taludes, kus toimetavad igale ajastule omastesse kostüümidesse riietatud giidid.

Skansenis saab näha Põhjamaade mets- ja koduloomi, osta kaasa traditsioonilisi meeneid ja kingitusi, külastada restorani ja nautida maalilisi vaateid üle terve Stockholmi.

3. Katustel kõndimine

Kui on tahtmine end tunda nagu Karlsson katuselt, siis pakub tõenäoliselt huvi ekskursioon, kus enam kui 43 meetri kõrgusel on võimalik ennast katuseid mööda kõndides proovile panna. Asjatundlik giid tutvustab pisut ka Stockholmi ajalugu. Võib kindel olla, et sellel ekskursioonil näeb linna hoopis teise, palju põnevama nurga alt.

Kõik giidid on hästi koolitatud. Neil on sertifitseeritud turvakoolitus kõrguste ja kultuuriloo kohta.

4. Junibacken

Laste kultuurikeskus Junibacken asub Stockholmis, Djurgårdeni saarel. See on rõõmuderohke ja mänguline keskus.