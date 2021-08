Prantsuse veinitootjad ahastuses: laiaulatuslikud tulekahjud tõstavad toodangu hinda

Provence-i veinitootjate ühing CIVP ütles, et hetkel on käimas põhjalikud hindamised ning veel on ebaselge, kui suur on tekitatud kahju. Üks veinitehase omanik ütles BBC-le, et igasugune löök varudele tõstab tõenäoliselt hindu.

Neljapäeval teatas riiklik põllumajandustöötajate ametiühingute liit (FNSEA), et kuigi tulekahjud on tabanud peamiselt metsi, on kannatada saanud ka mitmed viinamarjakasvatuspiirkonnad – hinnanguliselt 73 veinitootjat ja 5 ühistut.

Jeany ja Stephen Cronk on Maison Mirabeau veinitehase asutajad ning 2019. aastal ostis paar lisaks ka Domaine Mirabeau nimelise viinamarjaistanduse. "Meie lähedal on kolm viinamarjaistandust, mis on täielikult hävitatud. See on tõeliselt laastav," ütles Cronk. Domaine-is on kahjustada saanud viinapuud, kõrvalhooned ja ümbritsev mets.

Mõju saagile pole veel selge, sest paari sõnul ei pruugi ei pruugi see kohe ilmneda. “Meie jaoks on veel ebamäärane, kas koristame saaki või mitte,” ütles Cronk. “Isiklikult on see südantlõhestav. Meid on tabanud kaks “kord saja aasta kestel” pakast ning nüüd seisab ees aastakümnete suurim metsatulekahju.”

"Peame rohkem mõtlema kliimamuutustele ja sellele, kas me teeme nende metsade kaitsmiseks piisavalt,” lisas Cronk. "Loodame, et see toimib äratusena, mis tuletab meelde, et seda tüüpi sündmused on aina sagedasemad ja laastavamad. Peame andma endast parima, et neid enam ei juhtuks."

Cronk usub, et kahjustuste mõjul võivad piirkonna veinid kallimaks muutuda. Ta väidab ka seda, et metsade kaitsealade kõrval toimetavatel maaomanikel peaks riskide vähendamiseks olema õigus põõsaste eemaldamiseks oma maalt, tekitades sellega tuletõkkeid.

Provence-i MDCV mõisate ja viinamarjaistanduste grupi peamine veinivalmistaja Alexis Cornu kinnitas, et mõisate vaheline peatee on ohutuse huvides lühiajaliselt suletud, kuid tuletõrjujate raske töö on takistanud tule jõudmist nende hooneteni.