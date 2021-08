Veneetsia kehtestab välisturistidele sissepääsumaksu

Maksuskeem töötati välja juba 2019. aastal. Koroonaviiruse epideemia lükkas selle vastuvõtmise aga edasi, teatas The Times.

Turistid peavad külastuse ette broneerima ja maksma sissepääsutasu. Summa suurus on kolm kuni kümme eurot, sõltuvalt hooajast. Sissepääsu kohtadesse paigaldatakse elektroonilised pöörduksed.

Kohalik ettevõtja Raffaele Alajmo toetab maksuskeemi. "Peame tagama, et linnas oleks piisav hulk inimesi, et hallata neile mõeldud teenuseid. Mõnikord on linna elukvaliteet inimeste suure arvu tõttu väga madal," ütles Alajmo.