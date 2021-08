Henrik Hololei: airBalticu järjekordne riigiabi võib olla põhjendatud

"Riigiabi küsitakse vastavalt vajadusele. Me kõik teame, milline on olnud koroonapandeemia mõju lendudele. Praegu kehtib ajutine riigiabi raamistik, mis lubab meil otsuseid teha suhteliselt kiiresti," ütles Hololei.

Hololei sõnul vaagitakse igat juhtumit eraldi ja enne, kui faktid teada AirBalticu taotluse kohta, ei saa hinnangut anda.

"Loomulikult vaatab Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraat taotlused väga tõsiselt läbi. Ei ole kahtlust, et kriisi tingimustes on transpordiettevõtted pihta saanud, koroonakriisi ajal on riigiabi palju küsitud," lausus Hololei, ja tõi näiteks Deutsche Bahni, Lufthansa ja Air France`i.

Hololei märkis AirBalticu taotluse kohta, et see võib olla samamoodi põhjendatud. "AirBaltic deklareerinud, et nad on valmis seda tagasi maksma ja nad jätkuvalt plaanivad lähiaastatel teha aktsiate avaliku pakkumise," ütles ta.

Hololei sõnul on reisilennuliiklus Euroopas peale 1. juulit, mil võeti kasutusele koroonapass, märkimisväärselt kiiresti taastunud ning see lubab arvata ja loota, et kõige raskemad ajad on möödas.