MINU KIHNU | Kui seni käisin, vardakott ümber käe, Urga Elly juures kudumas, siis nüüd asendusid need käigud lõbusate baariõhtutega

Kihnu tantse tantsides liigutakse kindla välise struktuuri järgi, püsides ühtlasel ringjoonel. Head ja tugevad tantsijad keerutavad suurel ringil, keskel viletsamad tantsijad või vanad ja lapsed, kes ringjoonel püsida ei jaksa. See suur välimine ring liigub ühes taktis, valsi salmiosas astutakse, refrääniosas keerutatakse. Noored, head tantsijad keerutavad valssi mõlemat pidi või siis näiteks oli meie ajal moes kiirete lugude, polkade ajal teha seda astmisõga, et anda veel hoogu ja efekti juurde. Reinlender või kaks kahtõ, nagu kihnlased ütlevad, on ajast aega kõigi lemmiktants olnud, siis tulevad isegi mehed põrandale, sest liikumine on lihtne ja rahulik, sünkroonis, viisid ja laulusõnad tavaliselt toredad. Tüdrukutel on sageli kombeks lugudele tantsimise ajal kaasa laulda.

Võib tekkida küsimus, et kuidas need kihnlased, eriti tüdrukud ja naised, nõnda hommikuni tantsida jaksavad. Vastus on tantsuviisis: Kihnu tants on üldjuhul säästlik, mitte hüpleva iseloomuga, nagu sageli Eesti rahvatantsus näeme. Reilender ehk kaks kahtõ on puhketants hoogsamate tantsude vahel, valssi tantsideski saab sammu astudes vahepeal hinge tõmmata. Ja muidugi pole polkad noorele inimesele mingi probleem, neid teevad pillimehed sageli just siis, kui ise puhata tahavad, et tantsijad väsiks ega rohkem lugusid nõuaks. Kihnu tantsudest on näiteks selline „Tõmba-Juri”. See on hoogne hüppetants, mille järel on pillimehel hea pisut puhata.