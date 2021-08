Kaunase laguun või Kaunase meri? Ideid puhkuse veetmiseks

Pažaisliais tegutseb ka külalislahkuskompleks Monte Pacis – nelja tärniga boutique-tüüpi hotell ja kõrgetasemeline restoran. Selle restorani veinikaart on Balti riikide auhindamistel võitnud mitmeid autasusid ning paljude pakutavate toitude koostisosad on kasvatatud just siin, kloostri köögiviljaaia peenardel ja viljapuuaias. Restoranis toimuvaid degusteerimisi ja pidustusi ning aastaaegadele vastavat menüüd hindavad eriliseks sündmuseks ainulaadset kohta otsivad leedulased ja gastronoomiliste kogemuste vastu huvi tundvad gurmaanid välismaalt.

Sünnipäevad, tüdrukuteõhtud, poissmeestepeod, muud isiklikud või asutusesisesed pidulikud sündmused – kõike saab vee peal tähistada. Party Cruiser soovitab tellida eriliseks puhuks laev ja lisameelelahutused Kaunase laguuni ääres just selleks tähtpäevaks ning päikeseloojangu ajal laguuni vetel seilata. Või lihtsalt peatuge nende juures, et nendega lähemalt tuttavaks saada.

Kaunase laguuni ääres tervitab puhkajaid traditsiooniliselt kaks ametlikku, pidevalt hooldatud randa ja sel aastal on vaba aja veetjatele uksed avanud ka kaks uut stiilset toitlustusasutust. Pärast päevitamist, ujumist ja keha kinnitamist (suvalises järjekorras) on laguuni ümbruses veel muidki meelelahutusi. Võite valida kaugema rahulikuma nurga ja seal kala püüda või hoopiski hüpata Ciongo.lt firmakaatrisse, võtta lainelaua ja õppida lainetel uusi trikke tegema.

Pärast korralikku päikese käes kõrbemist ja vees sulistamist on aeg kogeda, mida uut on sellel hooajal pakkuda Kaunase kesklinnal. Pandeemia tõttu muutunud elurütm on toonud peamistele jalakäijate alleedele rohkem välikohvikuid kui kunagi varem. Tagasi on õhtuste külaliste armastatud paigad, kuid on ka uusi tulijaid. Näiteks on Soborit ümbritsevatele kohvikutele Laukui , Nuogam , Rebels ja Genys Taproom lisandunud uhiuus restoran Piano Piano .

Veelauasõit on tegevus, mis on juba mitu aastat populaarsuse redelil ülespoole roninud. Kaunase elanikud valivad veelauapargi Akadeemias, Kulautuvas või juba mainitud Lampėdžiai järvel ning selle suve oodatuim uudis on ratta põhimõttel töötav Vesi Marsil , mis võib rõõmustada korraga paljusid ujujaid. See on juba valmimas Kaunase rajoonis Žemaitkiemises.

Teine Kaunase elanike lemmikkoht looduses on Lampėdžiai järv , mis asub linna teises otsas Kaunase rajooni piiril. Lõbus on siin ka telkida – kõiki vajalikke teenuseid ja meelelahutusi pakub Camp Inn Kaunas . Rannas saab mängida võrkpalli või päevitada ja adrenaliinisõltlastele on rajatud üks Euroopa pikimaid veelauasüsteeme. On ka väliraamatukogu ja kohvik ning teisel pool järve asuv Uno seikluspark ahvatleb puulatvadesse ronima.

Raekoja platsil asuvas nurgamajas, mis on siin seisnud juba mitu sajandit, seadis end sel suvel sisse Kaunase esimene Belgia restoran Le Garden. Samuti uuendas oma tegevust vanalinnas Kaunase linnamuuseumi rahvusmuusika osakonna gootikahoovis balti muusikatraditsioone ja moodsat lähenemist ühendav Folkas.

Neile, kes ei kujuta ette puhkust ilma laisa hommikusöögita, on hea uudis see, et nälga te kindlasti ei jää. Kuid võib juhtuda, et peate seisma järjekorras, lastes mõnusal hommikupäikesel põski hellitada, sest haruldaselt maitsvaid kringleid, praemune jms pakkuv koht Holy Donut ei ole varasemate hooaegade populaarsust kaotanud ka tänavu.

Neile, kes otsivad midagi uut, on selleks Donelaičio, mis asub Vytautas Suure sõjamuuseumi kõrval ajaloolises kavaledyje’s (siin tegutses ka üks esimesi Kaunase pitsakohti) ja kus pakutakse Kaunase tänavanimede järgi nimetatud kokteile ning võluvat hommikueinet. Ja seda kõike Instagrami-väärilises interjööris. Ka Laisvėse allee üht hoonet kaunistab uue söögikoha silt, mis on Vilniuse elanikele juba tuttav – see on Sanatorija, mille kontseptsioon sobib ideaalselt kokku puhkuse muretu meeleoluga.

FOTO: SANATORIJA GIN BAR

Isegi kui veedate Kaunases vaid ühe päeva või on teil ööbimiskoht juba olemas, ärge jätke tutvumata veel ühe moodsa peatuskohaga – hotelliga Moxy Kaunas Centre. Selle fuajee, mis on ühtlasi baar, on alati tulvil liikumist, otsekui viibiksite mõnes Euroopa suurlinnas. Ja selline Kaunas olla tahabki – pidevalt uuenev, oma ilusat modernistlikku arhitektuuripärandit täiendav. Linn, mis üllatab igal sammul külastajaid ambitsioonikate uute projektidega. Just seepärast on Kaunas programmiga „Ajutisest tänapäevaseks“ 2022. aasta Euroopa kultuuripealinn.

FOTO: Moxy Kaunas Center

Kaunase kõige huvitavamate kohtade, mittetraditsiooniliste marsruutide, pilkupüüdva tänavakunsti, ajalooliste objektide ja vaba aja veetmise võimaluste kohta saate teavet turismiinfokeskusest Kaunas IN, mis asub Kaunase raekojas (Rotušės a. 15). Siin saate kokku leppida ka ekskursiooni ja osta ainulaadseid Kaunase suveniire. Aga seda, mille poolest need nii erilised on, saate teada juba Kaunases veedetud puhkuse ajal.

FOTO: A. Aleksandravičius