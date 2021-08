REISIIDEE | Kuus põnevat asja, mida teha Helsingis

1. Helsingi vaateratas (Skywheel Helsinki)

40 meetri kõrgune ratas asub kesklinnas. 12 minuti jooksul on võimalik linnulennult nautida merevaadet, lähedal asuvaid väikseid saari ning tänavate labürinte, kus leidub terve hulk muuseume, restorane ja kohvikuid. Just vaateratas on suurepärane algus Helsingiga tutvumiseks.

2. Helsingi loomaaed

Korkeasaari loomaaias on leidnud endale kodu umbes 150 loomaliiki ning umbkaudu 1000 taimeliiki. See on üks vähestest loomaaedadest, mis asetseb saarel. Sellise pika ajalooga loomaaeda tasub otsida. Korkeasaari asustati 1889. aastal ning kogu selle aja jooksul on püütud seal hoida oma asukate jaoks vajalikke looduslikke tingimusi. Külalisi oodatakse loomaaeda aastaringselt. Seega on võimalik loomade ja lindudega kohtuda igal aastaajal. Mõned neist eelistavad jalutada värskes õhus, teised elavad paviljonides, näiteks kaslaste troopilised esindajad, öökullid, roomajad, kaamelid, kängurud ja sebrad.

3. Linnanmäki lõbustuspark

Seiklusi ihkavate laste vanemad on ilmselt juba hästi kursis selle grandioosse lõbustuspargiga, kus on põhjamaade suurim atraktsioonide arsenal. Vähemalt korra tuleks seal oma võsukestega ära käia ning koos nendega lõbutseda. Kogu klassika on seal täies ulatuses esindatud: karussellid, autod-lennukid, veeliumäed ja loomulikult suhkruvatt. Äärmiselt järsud Ameerika mäed pole nõrganärviliste jaoks — atraktsioon Taiga on 50 meetrit kõrge ja enam kui kilomeeter pikk. Eriti meeldiv on asjaolu, et lõbustuspargis on lausa 8 tasuta karusselli mudilastele.

4. Allas Sea Pool basseinid

Jalutades mööda kesklinna ja nautides selle arhitektuuri võib kogemata sattuda lausa värskes õhus asuva basseini lähedusse. Ja ühtäkki näivad kõik teised jutud liigsetena, tarvis on tingimata proovida. Nimelt hüpata otse basseini. Ja polegi tähtis, kas on suvi või talv. Kahte basseini (täiskasvanutele ja lastele) soojendatakse, kolmas on aga täidetud mereveega, mille temperatuur on identne vastava aastaajaga.

5. Serena veepark