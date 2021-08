Kerge eine või pidulik õhtusöök – Villa Ammendest leiad mõlemad

Restoranimenüü on Villa Ammendes küll selline, et ühtmoodi hoolsalt on mõeldud lastele, noorukitele ja loomulikult igas eas täiskasvanutele. Seda, et menüü on sobilik lastele, näitab kasvõi asjaolu, et terve lastemenüü on heaks kiitnud peakoka enda laps. Lisaks on näiteks menüüst leitav võiku üldsegi peakoka poja Märdi välja mõeldud. Seega võib olla päris kindel, et kui juba laps on menüü heaks kiitnud ja ka koostamisel kaasa aidanud, siis ega rohkem sobilikkuses kahelda polegi vaja. Lastele mõeldes on toidunimekirja jõudnud lisaks juustuvõikule veel ka näiteks pasta, aga ka pannkoogid. Ja kui lapsed saaksid ise otsustada ja valida (või oleksid nõus oma osa arvest ise tasuma), toituksid nad usutavasti sellistest roogadest terve oma elu. Või vähemalt kuni kõrge vanuseni.

Villa Ammende aias asuv aiakohvik on aga jällegi suurepärane võimalus natukene vabamas õhkkonnas einestada. Kui tuled näiteks rannast või vastupidi – oled minemas ühele Pärnu avastamise tiirule, siis soojemal päeval on kohvik täpselt õige koht korraks istumiseks, et oma turistitoimetustega täis kõhu ja hea tujuga edasi minna. Lisaks ei saa jätta mainimata, et tegemist on suurepärase kohaga, kus väikese kokteili kõrvale korraks lihtsalt niisama olla – ilus aed, mõnus olek ja võimalus hetkeks ennast oma mõtetest välja lülitada.

Millised ootused üldse ühele restoranile saab seada? Noh, esiteks muidugi peaks restoranis saama süüa. Ja see söök võiks jääda meelde ka kauemaks, kuni järgmise näljatunde tekkeni. Kahju ei teeks ka see, kui eine kõrvale võimalik valida ja nautida sobilikke jooke. Kuid kuna nimetatud asjad on restorani puhul suhteliselt elementaarsed, siis lähevad tegelikud boonuspunktid hoopis restoranile, kus lisaks eelnevale on olemas ka see müstiline „miski“.

„Suurte inimeste menüü“ on aga koostatud põhimõttel, et oma osa peab olema nii kohalikul toorainel kui ka pisut ootamatumatel lahendustel. Näiteks süvalestafilee, mille puhul on kala pärit oma looduslikust päritoluriigist, kuid rabarberi-velouté’s kasutatav rabarber hoopiski peakoka Herkki vanaema aiast. Sarnaseid näiteid on veel: Walesi lambaliha koos kodumaiste juurviljadega ja kohapeal valmistatud tillimajonees kammkarpidega. Seega polegi väga vahet, kas otsid taga uhkeid maailmamaitseid või just kodumaist toorainet, Villa Ammendest leiad sa mõlemad, ilma et peaksid oluliselt vaevagi nägema.



Pere, sõbrad või töökaaslased?

Selles suhtes on Villa Ammende täiesti tavaline koht, et uksel keegi nägudekontrolli ei tee ja sisse võib astuda igaüks. Tahad veeta rahulikult aega sõpradega? Tere tulemast! Tunned, et perekondlikku sündmust võiks tähistada mõnusas atmosfääris maitsva roaga? Olete lahkesti oodatud! Kolleegidega läbitud koolituse järel pitsitab nälg ja tahaks midagi erilisemat? Just teile mõeldes ongi Villa Ammende oma restorani loonud.

Ennetavalt tasuks muidugi broneerida aeg, sest heades söögikohtades võib olla see lugu, et elamuste otsijaid on peale sinu veelgi ning lauad, isegi kui neid on palju, võivad olla kõik hõivatud.



Jäta siis meelde, et maitseelamused ja see müstiline „miski“ ootavad sind aasta ringi ühes Pärnu kõige ägedamas rajoonis ning kahtlemata põnevamas hoones, kus tead, et oled maailma parimates kätes. Ja no loomulikult see hirvefilee ... selle pärast võiks Tallinnast kasvõi kohe sõitma hakata.

Tere tulemast!