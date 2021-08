ETTEVAATUST | Kuus vastikut reisilugu, mis võivad juhtuda meist igaühega

Unustamatu Sahara — Gina, blogi Jet Set and Forget Sahara kõrbe kajastatakse sotsiaalmeedias kui imeilusat paika liivaluidetega, kaamlitega ja kõige vapustavamate päikeseloojangutega. Reaalsus oli aga hoopis teistsugune. Valesti läks mitmeid asju nagu reisidel ikka, kuid üks olukord oli nii jabur, et see kõlab lausa uskumatuna.

Maksime Sahara tuuri eest, mis lubas pakkuda muuhulgas ka korralikku vannituba ja tualetti. Kohale jõudes teatati aga, et tualeti kasutamiseks tuleb liiva sisse auk kaevata. Lahkelt jagati veel nõuannet tualettpaberiks valida liiva seest need paberitükid, mis otsapidi väljas on, et mitte sattuda paberi otsa, mida keegi teine just kasutanud on. Oma paberit meil mingil põhjusel kaasa tuua ei palutud.

See pole isegi loo kõige hullem osa. Laagriplats polnud kaetud ainult inimese väljaheidetega, vaid ka kaamlite omadega. Fekaalid olid kõikjal! Telkides magamiseks oli liiga palav ja nii olime sunnitud magama väljas, keset pabulaid.