Visit Estonia soovitab algavaks nädalavahetuseks: leiab nii maitsvaid kui ka väga õudseid elamusi

Kui piisavalt söödud ja tantsitud, võta ette HÕFF (Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival). Õudusfilmide üritusi korraldatakse ka lähiriikides, kuid võrreldes teiste riikide on Haapsalu oma klass kõrgem: HÕFF asetab rõhu kvaliteetsele programmile — näidates maailma mainekamate žanrifestivalide paremikku ning auhinnatud filme, mida ei ole varem Eestis kinos näidatud ning tõenäoliselt ei jõua need ka levisse.

Setomaal toimub laupäeval ja pühapäeva kostipäiv, kus ootavad külla talud ja kodud, tootmishooned ja hoopiski ootamatud kohakesed, et kaugelt ja lähedalt tulnuid hea ja paremaga kostitada. See on suurepärane võimalus tutvuda kohaliku köögiga: sõir, suulliim, kikkaseenepiirak ja muu selline kraam on kohvikutes au sees. Pühapäeval on kohvikutes peräpütüpäiv ehk pakutakse seda, mis veel pakkuda on.