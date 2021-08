Mari-Anne Härma: terviseamet soovib, et piiril hakataks senisest enam koroonatõendeid kontrollima, rohkem satuvad luubi alla Soomest tulijad

Et PPA saaks piiril kontrollida riiki saabujate koroonatõendeid, peab vastava tellimuse esitama terviseamet. Seni oli nii, et piiril kontrolliti kõiki kolmandatest riikidest saabujaid. Schengeni alalt ja Euroopa Liidust tulijatele tehti pistelist kontrolli. Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul tähendas see, et riiki sisenejatest kontrolliti viit protsenti.