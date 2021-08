Etna vulkaan Sitsiilias on kuue tegutsemiskuuga kasvanud kõrgemaks kui kunagi varem

Etna vulkaani noorim ja kõige aktiivsem kraater on nüüd rekordiliselt kõrge. Riikliku geofüüsika ja vulkanoloogiainstituudi (INGV) andmetel ulatub see juba 3357 meetrit üle merepinna, vahendab ScienceAlert.

Instituudi pressiteates märgitakse, et satelliidipiltide põhjal otsustades on kagukraater nüüd vanemast kirdekraatrist palju kõrgem. Viimased 40 aastat peeti just kirdekraatrit kahtlusteta Etna kõrgeimaks tipuks.