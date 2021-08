Hakkame sättima: eesootaval nädalavahetusel tervitab reisinautlejaid Mulgimaa ehk Eesti Toskaana

Maalilised Karksi ürgoru vaated üllatavad igal aastaajal. Karksi ürgorg on lummav paik, mille käänulist teed mööda sõites paistab üle Linnaveski paisjärve Karksi linnusemägi ehk kantsimägi. Arvatakse, et looduslikult hästi kaitstud järsunõlvalisel mäel asus enne ristirüütlite vallutusi eestlaste linnus.

Eesti kõige kuulsam liivapaljand asub kahtlemata Lõuna-Eestis Põlvamaal. Ent matkasõbrad leiavad Mulgimaa Taevaskoja Õisu jõe orust. Õisu mõisa lähedalt algav matkarada kulgeb ühes osas ürgoru nõlval, kust avanevad vaated kärestikulisele Vidva ojale. Raja teine osa läbitakse metsasemal madalamal tasapinnal piki oja vastaskallast, mis võimaldab imetleda nõlvadel avanevate liivakivipaljandite võimsaid seinu. Kõrgeim liivapaljand on 14,6 meetrit. Õisu matkaraja eriline vaatamisväärsus on osaliselt taastatud 1930ndatel ühte paljandisse graveeritud reljeef „Veekandja neitsi“. Kokku on matkaraja pikkus ca 2,6 kilomeetrit.

Tõrva on üks ilusamaid Eesti väikelinnu. Legendi kohaselt tõrva põletamisest nime saanud linnas on mitu järve, mistõttu ei ole sellele linnale asjata 1937. aastal antud Eesti suvituslinna tiitlit. Tõrva uhkus on modernne keskväljak, mida iseloomustab jalakäijate mugavus ja mitmed vaba aja veetmise võimalused. 2000 puu ja põõsaga ääristatud keskväljak laiub ligi 13 000 ruutmeetril, mistõttu on see suurepärane paik jalutamiseks ja ümbritseva ilu ning Veskijärve nautimiseks.