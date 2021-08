Homme algavad Tallinna Vanalinna Päevad: seekord on fookuses põnevad pealinnaga seotud lood ja legendid

2020. aastal jäid vanalinna päevad koroona tõttu ära ning toimuvad tänavu hoopis augustis, mitte juunis nagu tavaliselt. Nagu varasematel aastatel, täitub ka seekord vanalinn neljal päeval muusika, tänavateatri, kunsti, ringkäikude, muuseumituuride ja muu põnevaga. Korraldajad kutsuvad kõiki kvaliteetsest ja meeleolukast programmist osa saama. Seda enam, et suurem osa üritusi on tasuta.

Tallinna Vanalinna Päevad saavad uhke alguse 12. augustil kell 19 ansambli Trad. Attack! kontserdiga — tegemist on maailmakuulsa Eesti ansambliga, mis on võitnud kuulajate südamed just lugude jutustamisega, miksides vanu traditsioone ja pärimusi tänapäevase rokkmuusikaga. Üheks tähtsündmuseks kujuneb reedeõhtune naabermaade Eesti ja Soome ühiskontsert TALSINGI. Kontserdil astub üles Soome legendaarne punkmuusik Pelle Miljoona, Tallinna esindavad kontserdil Vennaskond ning J.M.K.E ja Villu Tamme.