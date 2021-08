Mitte turismireis, vaid missioon. NASA otsib inimesi, kes elaks aasta Marsi elukeskkonnas

See pole siiski mingi mugavusmissioon rikastele kosmoseturistidele.

Nimelt on simulatsioonimissiooni näol tegu tõsise proovikiviga, mis imiteerib kõiki takistusi ja raskusi, mis võivad maailmast eraldatud Marsil ette tulla.

NASA Johnsoni kosmosekeskuse juhtiv toidutehnoloogia teadlane Grace Douglas ütles, et niisugune simulatsioon on ülioluline, et katsetada lahendusi, mis võimaldavad tulevastel astronautidel Marsil edukalt hakkama saada.