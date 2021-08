Vaktsineerida tasub end ka muu kui ainult koroonaviiruse vastu: reisil saadud nakkushaigus võib põhjustada tõsiseid tervisehädasid

A-hepatiidi läbipõdemine annab küll eluks ajaks immuunsuse, kuid dr Põllu kogemuse põhjal on mõistlik seda siiski vaktsineerimise läbi ennetada. „Kuigi meie meditsiinisüsteem Eestis on tipptasemel, ei ole see nii igal pool maailmas. Ka pealtnäha leebed haigused võivad õigeaegse ja kvaliteetse abita tõsiseks probleemiks pöörduda,” sedastas Qvalitas Arstikeskuse peaarst.

Üks levinumaid reisiviirushaiguseid on A-hepatiit, mis levib kõikjal maailmas. Haigus oskab ennast hästi peita ja kulgeb tihtipeale eriliste sümptomiteta. Kõige iseloomulikum haigestumise tunnus on silmavalgete ja keele kollasus. „A-hepatiit on suhteliselt kergelt läbipõetav, kuid kui inimesel on mingisugune immuundefitsiit või lisaks ka teisi tervisehädasid, võib haiguskulg kujuneda päris raskeks,” rääkis dr Põld.

Erinevaid hepatiitviiruseid ühendab see, et nad kahjustavad kergemal või raskemal kujul maksarakke, muutudes mõnikord ka krooniliseks haiguseks ja soodustades maksavähki haigestumist. B-hepatiidi vaktsiin kuulub Eestis 1999. aastast alates riiklikusse vaktsineerimiskavasse — kolm doosi saanu loetakse elu lõpuni immuniseerituks.

Kehavedelike kaudu, sageli just sugulisel teel, levib ka C-hepatiit, millele küll vaktsiini pole, kuid viimastel aastatel on välja töötatud tõhus ravi. “Pikalt oli see krooniline ja tüütu kuluga haigus. Eesti nakkuskliinikutel on tänaseks olemas tugev kogemus selle ravimisel, nii et kindlasti tasub see välja ravida, vastasel juhul jääb ta maksafunktsioone häirima ja võib põhjustada tõsiseid tüsistusi,” soovitas dr Toomas Põld.

Iga vaktsiin ei paku eluaegset kaitset

Kuigi suurem osa eestlastest on saanud difteeria ja teetanuse liitvaktsiini, ei ole hästi teada, et revaktsineerimine nende haiguste suhtes on soovitatav iga kümne aasta järel. Difteeriapuhanguid pole Eestis tänu laialdasele vaktsineerimisele enam ammu ette tulnud, kuid Indoneesias või Madagaskaril põhjustab viirus probleeme.

Aasiamaades, eriti väikestes külades, levib ka kõhutüüfus. See soolenakkus võib levida toiduainetega, kõige sagedamini leidub seda vees. Haiguse kulg on suhteliselt raske ning ravitakse haiglas tilgutiga. Ka kõhutüüfuse vastu on olemas tõhus vaktsiin, üks annus annab kaitse kolmeks aastaks.

Viirusekandjad sääsed

Paljudes sooja ja niiske kliimaga maades levib salakaval malaaria, mis nõuab aastas miljoneid inimelusid. Seda ohtlikku parasiit-nakkushaigust kannavad peamiselt edasi sääsed. Malaaria võib endast märku anda alles kuni aasta pärast haigestumist.