Mis üritused toimuvad üle Eestimaa sel nädalavahetusel? Vaata järele!

Komponeeritud muusikas on ruumi jäetud ka improvisatsioonile. Pealkiri viitab muusika unenäolisusele ja hüpnootilisusele — Pohjoneni sõnul ongi see teos unistustest ja elust.

Ka Naissaarel toimuv Nargenfestival on juba pika ajalooga ettevõtmine. Seekord kuuleb Soome muusikute, akordionivirtuoosi Kimmo Pohjoneni ja tema kauaaegse loomingupartneri Samuli Kosmineni ühisloomingut. See on kaheksaosaline teos häälele, akordionile, keelpillikvartetile ja elektroonikale, milles hääle ja viie pilli tekitatud helid kasvavad Samuli Kosmineni sämplite, elektritrummide ja elektrooniliste manipulatsioonidega massiivseks orkestraalseks kõlaks.

Folgisõbrad teavad vist juba kõik, et just sel nädalavahetusel toimub Viru Folk . Seekord on luubi all ida-slaavi rahvaste kultuur, sealhulgas muusika, filmikunst, köök jpm.

Mitmed üritused jäävad sel nädalal ohu tõttu kahjuks ära. Need, mis veel toimuvad, ootavad osalema eelkõige vaktsineeritud inimesi. Palun uuri lisa vaktsineeri.ee ning pane aeg kirja. Kusjuures mitmel üritusel on kohal vaktsineerimisbuss — kasuta head võimalust! Ja üks ettevaatusabinõu veel: kui matkad, ära unusta metsade tuleohtlikkust!

Emajõe kaldal. Foto: Peeter Järvelaid

Veel viimased päevad on Tartus Autovabaduse puiestee - peale seda on tegemist taas autodele kuuluva alaga. Tule vaata veel oma silmaga üle, kui mõnus see ala välja näeb. Veidi linnast välja sõites keera suund Lennundusmuuseumi poole — seal toimuvad laupäevast pühapäevani Lennupäevad. Näeb langevarjuhüppeid, toimuvad huvilennud, avatud on erinevad atraktsioonid: simulaatorid, katapult, langevarjuhüppesimulaator, batuudid jpm.

Pärnu

Suvepealinnast leiab alati mõne ürituse, olgu tegemist nädalavahetuse või argipäevaga. Kui armastad süüa liha, siis ei puudu sa Grillfestilt. Reedel ja laupäeval pakuvad 300 toidupakkujat Eestist ja välismaalt head ja paremat. Avatud on välirestoranid ja kohvikud ning isegi lemmikloomarestoran.

Samal ajal toimub Pärnus teinegi traditsiooniline üritus - Gildipäevad. Sealt saab osta ehedat ja ausat käsitööd, korraldatakse vahvaid õpitubasid nii suurtele kui väikestele ning pakutakse kohalikku toitu. Lisaks tasuta meelelahutusprogramm!

Lõuna-Eesti

Lõunas olles mine Setomaale, seal toimub laupäeval Kuningriigi Päev: lauldakse seto hümni, rahvas valib meistrid ja ülembsootska. Meistrite tiitlile võistlevad sõnolised ja karguse tantsijad, tehakse seto toitu ja käsitööd. Päeva lõpus saab näha seto sõjaväge. Seejärel on külalised oodatud kirmasele ehk seto peole pillimängu, leelo ning tantsuga.

Kuningriigi alale sisenemisel on vajalik tõendada COVID-19 haiguse läbipõdemist või COVID-19 vaktsineerimiskuuri läbimist või negatiivset testitulemust alates 13. eluaastast. Kohapeal ka kiirtestimise võimalus.

Kesk-Eesti

Kui sinus on veidikenegi huumorisoont ja tehnikahuvi, siis ei tohi sa jääda ilma laupäeval toimuvast Järva — Jaani reisijateveo ja kummaliste kulgurite killavoorust. Iseehitatud masinate rongkäik läbib terve alevi — saab alles imet näha, milliseid masinad on inimesed ehitanud ja need veel sõitmagi pannud.

Harjumaa

Spordihuvilistel on sel nädalal asja Tallinnasse: L-P toimub traitlonivõistlus Ironman, mis pole teps mitte kergete killast, kuid vaatamata sellele on osalejaid alati väga palju. Kuna võistlejate piletid on välja müüdud, pole mõtet nüüd kiirelt veel kapist dresse otsima minna, kuid vaatama saavad tulla kõik soovijad.

Kui sportlased üle vaadatud, soovitame minna Luigele, seal toimub vanavara- ja käsitöölaat. See tõmbab alati neid, kes armastavad vana ja väärikat ning kelle jaoks on oluline autentsus ja erilisus. Laadal leidub nii esimese Eesti Vabariigi aegset põnevat vanakraami kui ka nõukaaegset hästi hoitud retrokaupa. Käsitöömeistrid pakuvad ilusat ja praktilist ning muidugi ei puudu laadalt värske kodumaine talukaup.

Kodukohvikute päev Hiiumaal

Eestlased on hakanud armastama kodukohvikuid. Selle jaoks võetakse ette isegi praamireis, et mõnes õdusas koduaias magusat või soolast mekkida. Sel korral saab Hiiumaal külastada kodukohvikuid neljapäevast laupäevani ja erilise maiuspalana toimub üritus sel aastal koos XV Hiiumaa Puhkpillipäevadega. Ehk lisaks maitsvale kõhutäiele saab nautida ka muhedat puhkpillimuusikat.