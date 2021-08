Ajal, mil järjest enam riike nõuavad vaktsineerimispassi või testi, laseb Mehhiko turiste sisse vaid ausõna eest, et koroonasümptomeid ei esine

Turist Mehhikos Foto: Kairi Prints

Mehhikos on olnud ühed leebemad piirangud terve pandeemiaaja ja tundub, et need esialgu nii ka jäävad olenemata nakatumise kiirest kasvust riigis. Hetkel ainsaks piiranguks riiki sisenemisel on vormi täitmine, kus reisijal tuleb deklareerida, et Covid-19 sümptomeid ei esine. Kohapeal on teatud osariikides ka maskikandmise kohustus, kuid üldjoontes toimib kõik samamoodi nagu enne pandeemiat.