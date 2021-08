FOTOD ja VIDEO | Täna algab uus dokumentaalsari, mis viib reisile maailma kõige põnevamate imede juurde

Antiikajal oli meil 7 maailmaimet, tänapäeval on UNESCO lugenud kokku 1153 aaret. Suurt osa neist aga ohustavad loodusõnnetused, sõda, linnastumine või lagunemine. Eestiga seotult on UNESCO maailmapärandi nimistus kaks objekti: Tallinna vanalinn (1997) ja Struve meridiaankaar (2005). Viimane on kümne riigi ühispärand (Eesti, Leedu, Läti, Moldova, Norra, Rootsi, Soome, Valgevene, Venemaa, Ukraina).