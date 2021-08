Nädalavahetusel toimuval Ironmanil on konkurent: Lääne-Virumaal saab kaasa elada näkitriatlonile

Näkitriatlon on krutskitega takistusrada Wähja Festivali moodi, mille läbimisel astub konkurentsi mitmeid võistluspaare. Neid ootab ees näkikandmine, Põltsamaa jõelt vähkide otsimine ja muud kavalad takistused. Mõõduvõtt pakub pealtvaatajatele nii pinevust kui ka lõbusat kaasaelamist. Triatloni algus on kell 12:00.

Võistluse idee pole juhuslik. Nimelt leiab Wähja Festival aset just Näkiuurimiskeskuses. „Näkiuurimisajalugu Eestis ulatub juba üle-eelmisse sajandisse. M. J. Eiseni „Näkiraamat“ ilmus juba aastal 1897. Näkkidel on meie folklooris kõnekas ja iseloomulik roll, mida tahtsime omal humoorikal moel rõhutada,“ selgitab festivali algataja ja peakorraldaja Kaur Salus.

Näkifolkloor on osa laiemast vähipüügikultuurist, mida festival on võtnud südameasjaks au sees hoida. Üritusel on kohal teadlased Mati Kivistik ja Margo Hurt, kes räägivad külalistele lähemalt jõhevähi populatsioonist Eestis, selle probleemidest, vähipüügi eetikast jm.