Kaunase hotelligiid – öömajast kloostris kuni art déco stiilis luksuskorteriteni

Kui teis äratas huvi, kus ikkagi ööbis Kaunases näitleja Helen Mirren, siis vastus on – oma töökohal. Pažaisliai kloostris üles võetud seriaali „Katariina Suur“ filmimise ajal peatus kuulus briti näitleja just selle barokklossi seinte vahel tegutsevas külalislahkuse kompleksis. Kui olete ajalooliste seriaalide austaja, siis on boutique-tüüpi hotell Monte Pacis just teile. Hotellis peatumise ajal saate minna miniekskursioonile just nendesse kloostri kohtadesse, kus filmimeeskond töötas. Samuti võite valida just selle toa, kus elas Helen Mirren. Kuid kõik toad on hotellis Monte Pacis suurepärased, nagu ka restoran, kus peened road on valmistatud kloostriaias kasvatatud loodusandidest.