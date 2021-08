Loe, millega peavad praegu Eestisse saabujad arvestama

„Rohelistest“ ja “kollastest” riikidest tulnud reisijaid kontrollitakse lennujaamas pisteliselt, et tuvastada, kas mõni nendest on reisi alustanud „punasest“ riigist või läbinud transiitreisijana „punast“ riiki „Punastest“ riikidest startinud lendudelt saabujate puhul kontrollib piirivalve kõikidel COVID-dokumente.

Eesti-Venemaa piiril kontrollitakse COVID-19 osas kõiki riiki siseneda soovijaid. Suviste puhkuste tõttu on huvi Eestisse tulla tõusnud. "Seetõttu on viimastel nädalatel piirilt tagasi saadetute hulk kasvanud," kirjutab Jaani. Paljudel tulijatel puuduvad tema sõnul COVID-19 dokumendid, millega tõendada oma vaktsineeritust, testimist või haiguse läbipõdemist ja neid Eestisse ei lubata ning seega on juulis tagasi saadetud 228 inimest. "Enda kodanik või elamisloaga inimene tuleb muidugi igal juhul riiki lubada. Sõltuvalt olukorrast võib aga juhtuda, et tal tuleb jääda eneseisolatsiooni," lisas ta.