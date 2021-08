Viis mõtet, kuidas veeta oma suvepuhkus Lätis

Liepāja on populaarne reisisihtkoht, mis meelitab paljusid ainulaadsete turismiatraktsioonidega kunagises sõjaväegarnisonis Karostas. Lisaks võlub inimesi Liepāja kesklinn, mis on rikas nii kultuuri kui ka arhitektuuri poolest, ning avar rand, kus suvitajad saavad mõnuleda ebaharilikult peenel valgel liival. Vaatamata linna kompaktsusele on siin olemas kõik vajalik täielikuks ja unustamatuks puhkuseks.