Just nendesse Itaalia küladesse kolimise eest makstakse sulle pea 28 000 eurot

Itaalia Calabria maakonna eesmärk on taas elavdada unustusse vajuvad külad, st pöörata need tagasi rahvarohkemateks paikadeks. Praegu elab seal ligi 350 asulas vähem kui 5000 elanikku, mis põhjustab kohalikele aga hirmu, et kogukonnad võivad mõne aasta jooksul täielikult välja surra.

Seetõttu otsivad nad sinna uusi püsielanikke ning on valmis omalt poolt ka tulekut rahaliselt panustama. Kokku on võimalik teenid 28 000 eurot, mis on mõeldud maksimaalselt kolme aasta peale.

Raja pole aga ilma asjata. Nimelt peavad uued elanikud tasu saamiseks alustama seal ise täiesti nullist mõne väikeettevõttega või kasutusele võib võtta ka paikade konkreetselt soovitud pakkumised.

"Eesmärk on hoogustada kohalikku majandust ja puhuda väikestele kogukondadele uut elu sisse," selgitas piirkonnanõunik Gianluca Gallo. "Tahame, et nõudlus töökohtade järele vastaks pakkumistele, seetõttu oleme palunud küladel öelda, millistest spetsialistidest neil puudust on."

Taotleja vanus peab jääma alla 40 eluaasta ning nad peavad olema valmis pärast edukat taotlemist kolima Calabriasse 90 päeva jooksul. Vastava elueaga loodetakse meelitada tööle just innukaid noori.

Taotlusprotsess plaanitakse käivitada veebis lähinädalate jooksul. Piirkond on sellega mitu kuud tegelenud ning on projekti jaoks eraldanud juba üle 700 000 euro. Varem on kasutatud meelitamise skeeme ka lagunevate kodude müümisel ekspresso hinnaga.

Civita

See tilluke vaevalt 1000-liikmeline alevik asub metsikul Pollino rahvuspargi kivisel kaljul, mille asutasid 1400. aastatel Türgi impeeriumist põgenenud albaanlased. Sealseid vanu maju ühendavad kitsad alleed, mida nimetatakse "kortsudeks" ning neil on hirmuäratava välimusega korstnad. Arvatakse, et see aitab hoida kurja eemale.

Civita alevikus asub Itaalia suurim kanjon Raganello jõe kuru, mis on täis inimsuuruselisi kive. Siugjas tee viib alla ka tuntud "kuradi sillani".

Samo and Precacore