PUHKUS LÄTIS | Muistsed lossid ja müstilised koopad, gurmee ja sirelivein, festivalid ja looduses puhkamise romantika

Mõnikord aga kõlab parim puhkuseidee järgmiselt: „Hästi süüa ja magada“

Kolme kilomeetri kaugusel asub mõisahoone, mis on 19. sajandi klassitsistliku arhitektuuri silmapaistev mälestusmärk. Siin on suur barokkpark, maaliline loodusmaastik, purskkaevuga tiik ja õitsevad vesiroosid. Luksuslik Mālpilsi mõis on koht, mis on mõeldud peene ja kvaliteetse maitse sõpradele, kes soovivad nautida rahulikku puhkust, rõõmustades samas ümbritseva kunsti ning ajalooliste väärtuste üle. Mõisarestoran aga on enese üle uhke, et on jälle pääsenud Läti parimate restoranide edetabelisse. Peakokk Aija Gabrāne meisterlikkust ja toidu serveerimise leidlikkust hinnatakse kõrgelt juba kaua. Toidud paistavad silma mitte vaid keerukate maitsenüanssidega, vaid ka kujunduse, värvi- ja tekstuuripaletiga.