Et suvi kestaks veel. Riiast Maltale edasi-tagasi kõigest alates 30 euroga

Reisijuht on varem kirjutanud loo , kus on kirjas soovitused kohalikult eestlaselt, mida esimest korda Maltal vaadata ja külastada. Siin on taas sealne ülevaade juhuks, kui otsustad pikendada oma suvepuhkust ja minna avastama imekaunist Maltat:

Valletta kuulub ühena kolmest Malta vaatamisväärsusest UNESCO maailmapärandi nimistussse ning sarnaselt Tallinna vanalinnaga on ainuüksi Valletta tänavatel kõndimine omamoodi muuseumielamus. Valletta tänavatel uidates peaks kindlasti sisse põikama ülemisse ja alumisse Barrakka ning ka Hastings'i aeda, kust avanevad imekaunid vaated erinevatele Malta linnadele. Kui juhtuda ülemisse Barrakka aeda vahetult enne südapäeva, siis on võimalik osa saada kahurite saluuditseremooniast.

Hüponeum on Malta eelajalooline maa-alune matmispaik, mis avastati täiesti juhuslikult ühe eramaja aiast 1902. aastal. See UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluv unikaalne arheoloogiline avastus on ehitatud kolmele erinevale tasandile ning kõige esimesed leiud pärinevad ajast u. 4000 eKr. Kuna Hüpogeumi säilitamine on üsna väljakutseterohke ning vajab spetsiaalseid klimaatilisi tingimusi, lubatakse külastajaid sisse vaid kümnekaupa üheks tunniks ning vaid 8 tunni jooksul päevas.