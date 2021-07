Piirid avanevad: kohe-kohe ei pea enam Inglismaale reisides jääma karantiini

Praegu kehtib Inglismaal veel kord, et kõik riiki saabujad peavad ette näitama negatiivse PCR-testi ning jääma karantiini viieks või kümneks päevaks. Viieks päevaks vaid juhul, kui viiendal päeval tehtud test on negatiivne.

Esmaspäevast alates ei pea aga täielikult vaktsineeritud eurooplased ning USA elanikud enam karantiini jääma. Otsus ei puuduta prantslasi, sest kuigi viimastel päevadel on Prantsusmaal BETA variandi levik vähenenud, siis on see ikkagi põhjus, miks neile tehtud otsus ei kehti.