Plaanid reisida Itaaliasse? Augustis ole valmis meelelahutus- ja toidukohtades koroonaviiruse "rohelist" passi näitama

Itaalia valitsus kiitis möödunud nädalal heaks määruse, milles nõutakse alates 6. augustist nn rohelise passi kasutamist, teatab Travel weekly.

“Rohelise” passi saamiseks peavad inimesed tõendama, et nad on viimase üheksa kuu jooksul saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi, viimase kuue kuu jooksul toibunud viirusest või tõendama, et nad on olnud 48 tunni jooksul negatiivsed.

Passi on vaja restoranide või kohvikute siseruumides einestamiseks; spordiüritustel, linnalaatadel ja konverentsidel osalemiseks ning muu hulgas ka kasiinodesse, bingolaudadesse ja basseinidesse sisenemiseks.

"Sertifikaati on vaja selleks, et majandustegevus oleks avatud ja see võimaldaks inimestel meelelahutust nautida, kinnitades, et nad ei ole nakkusohtlike inimestega koos, " ütles Itaalia peaminister Mario Draghi.

Ka Eestis on viimasel ajal olnud kõne all, et anda vaktsineeritutele eelisõigused. Möödunud nädala terviseameti pressikonverentsil jäädi seisukohale, et tuleb olla valmis selleks, et piirangud tulevad tõsisemad ning tekib selgem vahe tõendiga ja ilma tõendita inimeste vahel.