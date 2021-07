48 tundi Kaunases (plaan suvise nädalavahetuse veetmiseks)

Õigus küll, planeerida saame kõike, ainult mitte ilma … Isegi kui ilmad ei ole kõige soodsamad, ei ole see põhjus enda hellitamisest loobumiseks. Möödunud aastal Kaunase kesklinna lähedal uksed avanud basseini- ja saunakeskus Aušra SPA kutsub teid koos kaaslastega iga ilmaga veemõnusid nautima. Lisaks mitmele saunale on seal ka kaks basseini. Ning selle suve oodatuim uudis on Manilla Medical SPA , mis pakub laia valikut veemõnusid nii meestele kui ka naistele ja mille avab Kaunase kesklinnas Leedu kosmeetikatoodete kaubamärk.

Küll on hea, et Kaunas asub Kesk-Leedus, nii et koju tagasi sõita jõuate alati. Praegu aga puhkame edasi ja kutsume teid külastama Vytautas Suure ülikooli botaanikaaeda. Järgmisel aastal sajandat juubelit tähistav park asub ajaloolises, 18. sajandil ehitatud Aukštosios Fredose mõisas. Roosid, tulbid, jorjenid, Leedu ürgmetsade kaunitarid, eksootiliste taimede kasvuhoone – botaanikaaed ei maga kunagi ja rõõmustab külastajaid igal kuul uue vaatemänguga. Lisaks sellele kõlavad siin sageli erinevate muusikastiilide helid, toimuvad luuleõhtud ja paljud muud üritused (näiteks väga eriline Lõhnade öö), kus loodus on põimitud kunsti ja kultuuriga. Jälgige ürituste kalendrit! Kaunases veedetud lühikese puhkuse viimasel päeval saate teha seda, millest lugesite selles artiklis, kuid varem ei ole jõudnud. Kas saate järgmisel vabal nädalavahetusel tagasi tulla? Kaunas on alati seiklusteks valmis.