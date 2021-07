12,5 miljonilise investeeringu läbinud riigi koroonakindlaim hotell valmistub avamiseks

Nordic Hotel Forumi juhi Feliks Mäguse sõnul tehti kogu majale aasta jooksul täielik uuenduskuur, paigaldati erinevad viirusetõrje ja kontaktivabad lahendused. „Prognoosime, et pereturism taastub äriturismist kiiremini, mistõttu ehitasime osad toad suuremateks ning kohandasime need peredele sobivaks,“ ütles Mägus.

Ta lisab, et tõenäoliselt jääb niisama lendamist ka pikas plaanis harvemaks ja äriturism ühendatakse üha rohkem isiklike puhkustega, mistõttu on palju tube nüüd spetsiaalselt pikemaajalisteks viibimisteks sisustatud

Hotellihoone omaniku, kinnisvarafirma Kapiteli juhatuse esimehe Taavi Ojala sõnul on Nordic Hotel Forumi taasavamine üks suuremaid investeeringuid sektorisse alates pandeemia puhkemisest eelmisel kevadel. „Ka Tallinna parimas asukohas asuval hotellil on seljataga keeruline aasta. Otsustasime kasutada vaheaastat investeerimiseks, et hotell parimasse vormi seada ja külaliste vastuvõtmiseks jälle valmis olla, kuigi seis koroona- ja turismirindel on jätkuvalt väga keeruline,“ ütles Ojala.

„Meil on üürileandja Kapiteliga tulevikku vaatav ja usalduslik koostöö. Suur pilt on selline, et praegu enam kui 30-protsendilist täitumust prognoosida ei julge. Nõudlus on väiksem ja ka hinnad paari aasta tagusega võrreldes kuni kolmandiku võrra madalamad. Ootame, et nõudlus taastub järgmisel suvel,“ lisas Mägus.

Hotell on varustatud viirusetõrjeseadmetega

Feliks Mäguse kinnitusel ehitati täielikult ümber ka hotelli ventilatsiooni- ja muud tehnilised süsteemid, et hotell vastaks viirusejärgse maailma nõuetele. „Nordic Hotel Forum on esimene hotell Eestis, millel on üle maja viirusetõrjeseadmed. Näiteks on konverentsikeskuse ruumides Soome firma Genano mobiilsed viirusetõrjeseadmed, mis eemaldavad õhust nii nanoosakesed, bakterid kui viirused.