Suur huvi suursaarte vastu: möödunud nädalal teenindati rekord arv inimesi

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveeri sõnul teenindati Hiiumaa liinil 5% rohkem kui nädal varem. Sõidukeid aga 4% rohkem. „TS Laevade meeskond suutis kriisiolukorras reisijate huvides teha head koostööd mahutades sõidukeid laeva ülima täpsusega. Laupäeval ja pühapäeval ei pidanud enamik reisijaid sadamates pikalt ootama. Tegime pühapäeva öösel Heltermaalt ka lisareisi, et kõik soovijad üle vedada. See annab kinnitust, et inimesed pääsesid Hiiumaale suve nautima ning ka saarelt ära.“